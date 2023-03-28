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Beş gezegen Ay ile aynı hizaya geldi

Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs ve Mars, dün gece itibarıyla Ay ile aynı hizada yan yana dizildi.

Son dakika: Beş gezegen Ay ile aynı hizaya geldi
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BBC TÜRKÇE

Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs ve Mars, dün gece itibarıyla Ay ile aynı hizada yan yana dizildi.

Birkaç gün boyunca çıplak gözle de takip edilebilecek bu olay gezegenlerin geçit töreni olarak tanımlanıyor.

Dün akşam Güneş’in batmasının ardından gökyüzünde görülebilen bu sıralama açık bir havada ve şehir ışıklarından uzakta daha net bir şekilde seçilebiliyor.

Geçen yaz Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn nadir rastlanan bir gezegen kavuşumunda bir araya gelmişti.

Eğer akşamın ilk saatlerinde gökyüzüne bakmadıysanız hızlıca ufukta kayboldukları için Merkür ve Jüpiter’I yakalama şansını kaçırmış olabilirsiniz.

NASA'da görevli astronom Bill Cooke, bu gezegenlerin sıralandığını görmek için Dünya'nın herhangi bir yerinde gün batımından hemen sonra ufkun batısına bakmak gerektiğini dile getirdi.

İngiltere'deki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden astronom Jake Foster ise bu tarz hizalanmaların bizim Dünya’daki bakış açımıza özgü olduğunu, “Bu gezegenler şu an gerçekten de sıralanmış değil, Güneş Sistemi’ne dağılmış durumdalar. Ancak nadir de olsa bir arada görmemizi sağlayacak kadar gökyüzünde yakınlaşıyorlar” dedi.

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