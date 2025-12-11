Beş ülkenin boykotundan sonra Eurovision direktöründen açık mektup

5 ülkenin, İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesinin ardından Eurovision Direktörü Martin Green, 2026 yarışmasıyla ilgili planlar hakkında kişisel bir taahhütte bulundu.

Martin Green; "Biliyorum ki birçoğunuz bu dönemde güçlü duygular yaşıyorsunuz. Ben de öyleyim, bu yüzden size doğrudan yazmak istedim" diye başladığı bir açık mektup kaleme aldı.

EUROVISION DİREKTÖRÜ: SİZİ ANLIYORUZ

"Orta Doğu'daki olaylar ve bu gerçeklerin Eurovision Şarkı Yarışması ile nasıl bağlantılı olduğu konusunda güçlü duygular beslediğinizi de biliyorum. Son birkaç yıldır bölgede gördüklerimizden etkilenmemek mümkün değil" diyen Martin Green; "Bazılarınız bize yazdı, sesini yükseltti veya trajedi karşısında sessiz kalındığını düşündükleri için öfke ve acılarını dile getirdi. Sizi duyduğumuzu söylemek istiyorum. Neden bu kadar güçlü duygular beslediğinizi anlıyoruz ve biz de önemsiyoruz" ifadesi kullandı.

"Eurovision Şarkı Yarışması, 70 yıl önce bölünmüş ve parçalanmış bir Avrupa'da müzik aracılığıyla birlik, barış ve umudun sembolü olarak doğdu. Bu temeller değişmedi ve yarışmanın amacı da değişmedi. Bu yarışma, savaşlara, siyasi çalkantılara ve değişen sınırlara rağmen hayatta kaldı ve gelişti" diyen Martin Green; "Tüm bunlara rağmen, Avrupa'nın ve şimdi de dünyanın her köşesinden insanların, etrafımızdaki dünyaya rağmen yaratıcılığı ve aradaki bağı kutlamak için bir araya gelebildiği bir yer olmaya devam etti" diye yazdı.