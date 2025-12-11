Habertürk
        Beş ülkenin boykotundan sonra Eurovision direktöründen açık mektup

        Beş ülkenin boykotundan sonra Eurovision direktöründen açık mektup

        İsrail'in katılımı nedeniyle İrlanda, İspanya, Slovenya ve Hollanda'nın ardından İzlanda'nın da yarışmadan çekilme kararı alması üzerine, Eurovision yetkilisinden açık mektup geldi: Sizi duyuyor ve anlıyoruz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 17:07 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:07
        Eurovision direktöründen açık mektup
        5 ülkenin, İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesinin ardından Eurovision Direktörü Martin Green, 2026 yarışmasıyla ilgili planlar hakkında kişisel bir taahhütte bulundu.

        Martin Green; "Biliyorum ki birçoğunuz bu dönemde güçlü duygular yaşıyorsunuz. Ben de öyleyim, bu yüzden size doğrudan yazmak istedim" diye başladığı bir açık mektup kaleme aldı.

        EUROVISION DİREKTÖRÜ: SİZİ ANLIYORUZ

        "Orta Doğu'daki olaylar ve bu gerçeklerin Eurovision Şarkı Yarışması ile nasıl bağlantılı olduğu konusunda güçlü duygular beslediğinizi de biliyorum. Son birkaç yıldır bölgede gördüklerimizden etkilenmemek mümkün değil" diyen Martin Green; "Bazılarınız bize yazdı, sesini yükseltti veya trajedi karşısında sessiz kalındığını düşündükleri için öfke ve acılarını dile getirdi. Sizi duyduğumuzu söylemek istiyorum. Neden bu kadar güçlü duygular beslediğinizi anlıyoruz ve biz de önemsiyoruz" ifadesi kullandı.

        "Eurovision Şarkı Yarışması, 70 yıl önce bölünmüş ve parçalanmış bir Avrupa'da müzik aracılığıyla birlik, barış ve umudun sembolü olarak doğdu. Bu temeller değişmedi ve yarışmanın amacı da değişmedi. Bu yarışma, savaşlara, siyasi çalkantılara ve değişen sınırlara rağmen hayatta kaldı ve gelişti" diyen Martin Green; "Tüm bunlara rağmen, Avrupa'nın ve şimdi de dünyanın her köşesinden insanların, etrafımızdaki dünyaya rağmen yaratıcılığı ve aradaki bağı kutlamak için bir araya gelebildiği bir yer olmaya devam etti" diye yazdı.

        EMartin Green; “Birçok hayranın jeopolitik olaylar konusunda net bir tavır almamızı istediğini biliyoruz. Ancak Eurovision Şarkı Yarışması'nın insanları bir araya getirmeye devam etmesinin tek yolu, öncelikle kurallarımıza bağlı kalmamızı sağlamaktır" diye ekledi.

        Martin Green; "Gelecek yıla baktığımızda, tüm katılımcı yayıncıların yarışmanın kurallarına saygı duymasını sağlayacağız ve eğer saygı duymazlarsa, size şahsen söz veriyorum, buna müsamaha göstermeyeceğiz ve bunu açıkça dile getireceğiz" ifadesini kullandı.

        EN SON İZLANDA ÇEKİLME KARARI ALDI

        Geçen hafta Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in gelecek yılki yarışmaya katılımıyla ilgili bir oylama yaptı ve ülkenin katılmasına izin verileceğine karar verdi. Ancak kısa süre sonra İrlanda, İspanya, Slovenya ve Hollanda, İsrail'in katılımı nedeniyle etkinliği boykot edeceklerini doğruladı. Yarışmaya katılım için son başvuru dün gece sona ererken, İzlanda da Eurovision'dan çekildiğini açıkladı.

        Eurovision Direktörü Martin Green, yarışmadan çekilen ülkelerdeki hayranlara seslenerek; "Yayıncılarınız, tüm üyelerimiz gibi, kendileri için doğru olan bir karar verdiler ve tartışmaya büyük bir vakarla katkıda bulundular. Burada hepimiz onların pozisyonuna ve kararına saygı duyuyoruz. Yakında yarışmaya geri dönecekleri umuduyla onlarla dost ve meslektaş olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

