Süper Lig'de sezonu üçüncü tamamlamasına rağmen Trabzonspor'un UEFA tarafından men edilmesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılma şansı elde eden Beşiktaş, PAOK'a 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Ekonomik açıdan zor günler geçiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde havlu atmasıyla birlikte önemli bir gelir kaleminden oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını henüz ilk eleme turunda Selanik'te bırakan Beşiktaş, Devler Ligi'ne katılma payı olan yaklaşık 13 milyon Euro'luk geliri de kaybetti. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde mücadele ettiği son sezon 44 milyon Euro gelir elde etmişti.