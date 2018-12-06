Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için kadrosu belli oldu. Sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Caner Erkin kadroda yer almadı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş, 19 kişilik kafileye şu oyuncuları dahil etti:

Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Gökhan Töre, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas çalışması yaptı. Taktik programın ardından çift kale maç oynayan oyuncular, antrenmanı şut çalışmasıyla bitirdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

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