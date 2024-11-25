Beşiktaş: 71 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 74 | MAÇ SONUCU

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 7. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 4. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş, boyalı alandan 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında 9-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlı takım, 12. dakikada skoru 26-14'e getirdi. Skor üretmekte zorlanan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında Fagbenle ve Evans ile üst üste basketler bulan Beşiktaş, 17. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 39-21.

Kalan bölümde sarı-kırmızılılar, peş peşe kaydettiği sayılarla toparlandı ve farkı 10 sayıya çekti. Beşiktaş, soyunma odasına 41-31 üstün gitti. Galatasaray, ikinci periyodun sonunda yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğe de taşıdı. Li ve Fraser ile etkili olan sarı-kırmızılılar, 29. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 52-51. Kalan kısa sürede serbest atışlardan sayılar bulan Beşiktaş, son çeyreğe 61-56 önde girdi.