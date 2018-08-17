Beşiktaş'a Erzurum'da sevgi seli

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında LASK Linz'e 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla play-off turuna çıkan Beşiktaş, bu maçın ardından Avusturya'dan ayrıldı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maç için uçakla Erzurum'a gelen siyah-beyazlı takımı havalimanında ellerinde meşaleler ile çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, sabaha karşı kente gelen Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek vererek fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlıların deneyimli file bekçisi Tolga Zengin, sabahın ilk ışıklarında kendilerini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları arasında otobüsle Palandöken ilçesinde konaklayacakları otele geçti.

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