Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

Ara transferde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Aradığı stoperi Portekiz'de bulan siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için resmi teklif yaptı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

    Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
  • Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetimden sürpriz bir hamle geldi.
  • Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

    Saiss'in yanına tecrübeli bir ismi daha monte etmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

     
  • Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

    TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Braga'da forma giyen Vitor Tormena için Portekiz kulübüne resmi teklifte bulundu.
  • Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

    27 yaşında ve 1.92 boyundaki futbolcu, 2019 yılından bu yana Braga forması giyiyor. 
  • Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

    Bu sezon Braga formasıyla 21 maçta görev yapan Tormena, skora 1 asistlik katkıda bulundu.
  • Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

    SON 2 MAÇTA OYNAMADI

    Öte yandan Tormena'nın, Beşiktaş'a transfer olmak için kulübü Braga'ya rest çektiği öğrenildi.
  • Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

    Bu gelişme sonrası tecrübeli stoper, Braga'nın son iki maçında kadroya alınmadı. 
  • Beşiktaş'a sürpriz stoper! Resmi teklif yapıldı

    Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı stoperin Braga ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.