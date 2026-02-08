Beşiktaş-Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Son haftaların formda takımları arasında yer alan siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Bu sezonun flaş takımları arasında yer alan Alanyaspor ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...