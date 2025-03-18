Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş arada yara saracak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş arada yara saracak!

        Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile sarsılan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, milli arada takımını yeniden ayağa kaldırmak için çalışacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş arada yara saracak!
        ABONE OL

        Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, milli araya moralsiz girdi.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, milli ara dönüşündeki zorlu Galatasaray derbisi öncesi kolları sıvarken futbolcularını zorlu maça hazırlayacak.

        Milli takımlara giden futbolcuların dışında kalan isimlerle yoğun bir programa girmeyi planlayan Solskjaer, formsuz isimleri de ayağa kaldırmayı hedefliyor.

        Siyah-beyazlılar bu süreçte bir de hazırlık maçı oynamayı planlarken şans bulamayan isimlerin son durumuna bakılacak.

        Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden olan ancak henüz şans bulamayan Elan Ricardo'nun da milli arada adaptasyon sürecini tamamlaması planlanırken kalan haftalarda şans bulması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"