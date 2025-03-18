Beşiktaş arada yara saracak! Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile sarsılan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, milli arada takımını yeniden ayağa kaldırmak için çalışacak.

Habertürk Giriş: 18.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:13 facebook

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