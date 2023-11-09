Beşiktaş, Avrupa'da galibiyete hasret kaldı

Grubun ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alan siyah-beyazlı ekip son sırada kaldı. Gruptaki 2 galibiyetini de Beşiktaş karşısında elde eden Bodo/Glimt ise puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci oldu.

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Maçın henüz başında kafasına sert bir şut isabet eden siyah-beyazlı oyuncu, 23. dakikada kendini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekibinin müdahale ettiği Bailly oyundan çıkarken yerine Daniel Amartey müsabakaya dahil oldu.