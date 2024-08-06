Beşiktaş Badra Cisse ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki Fildişili defans oyuncusu Badra Cisse ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.