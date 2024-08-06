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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Badra Cisse ile yollarını ayırdı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Badra Cisse ile yollarını ayırdı

        Beşiktaş Kulübü, Fildişili defans oyuncusu Badra Cisse ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:04 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:05
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        Beşiktaş'ta ayrılık!
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        Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki Fildişili defans oyuncusu Badra Cisse ile yollarını ayırdı.

        Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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