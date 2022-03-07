STAT: Vodafone Park

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

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BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan, Güven

YEDEKLER: Emre, Rıdvan, Montero, Batshuayi, Gökhan, Mehmet, Larin, Necip, Kerem, Emirhan

TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Trezeguet, Okaka

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Yaptığı 27 maçta 46 puan toplayan Medipol Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA DAHA İYİ

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la ise berabere kaldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 yenmişti.

31. RANDEVU

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 4 MAÇ 3-2'LİK SKORLARLA TAMAMLANDI

İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı. Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi. Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.