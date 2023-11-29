Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulu listesini teslim etti Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti

Beşiktaş’ta 3 Aralık’ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları yönetim listesini divan kuruluna teslim etti. Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat ve yönetici kadrosu listesini Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a teslim etti.

Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Arat, “Camiamıza hayırlı olsun. Serdal Adalı’ya başarılar diliyorum. Herkesi bu güzel seçime bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar da başkanlık seçiminin Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi. REKLAM

Başkan adayı Hasan Arat’ın yönetim kurulu listesi şu şekilde: Hüseyin Yücel Cüneyt Sezgin Onur Göçmez Yalçın Ayaydın Mete Vardar Kaan Şakul Altın Mimir Feyyaz Uçar YEDEK Işıl Zeybek Ekrem Keçoğlu Kadir Kılıç Çağlayan Tuğal Bünyamin Burak Aslan