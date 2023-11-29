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        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulu listesini teslim etti

        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:01
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        Hasan Arat yönetim kurulu listesini teslim etti
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        Beşiktaş’ta 3 Aralık’ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları yönetim listesini divan kuruluna teslim etti. Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat ve yönetici kadrosu listesini Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a teslim etti.

        Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Arat, “Camiamıza hayırlı olsun. Serdal Adalı’ya başarılar diliyorum. Herkesi bu güzel seçime bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar da başkanlık seçiminin Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

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        Başkan adayı Hasan Arat’ın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

        Hüseyin Yücel

        Cüneyt Sezgin

        Onur Göçmez

        Yalçın Ayaydın

        Mete Vardar

        Kaan Şakul

        Altın Mimir

        Feyyaz Uçar

        YEDEK

        Işıl Zeybek

        Ekrem Keçoğlu

        Kadir Kılıç

        Çağlayan Tuğal

        Bünyamin Burak Aslan

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