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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, HT Spor'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, HT Spor'da!

        Beşiktaş'taki kritik seçime saatler kala başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, HT Spor'a konuk oluyor. Hüseyin Yücel saat 17.00'de Serdal Adalı ise saat 20.00'de Melih Gümüşbıçak ve Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:21
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        Beşiktaş başkan adayları HT Spor'da!
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        Beşiktaş'taki kritik kongrenin nabzı HT Spor'da atıyor. Siyah-Beyazlı camiada son yıllardaki en kritik seçime saatler kala başkan adayları 28 Aralık'ta özel yayınlarda bu ekranda yer alacak. Mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel saat 17.00'de bir diğer başkan adayı Serdal Adalı ise saat 20.00'de soruları yanıtlayacak.

        Seçime bir gün kala son kozlar oynanacak, son vaatler HT Spor'da anlatılacak. Melih Gümüşbıçak ve Oğuzhan Genç bugün merak edilenleri soracak, Beşiktaş başkan adayları HT Spor'da cevaplayacak.

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