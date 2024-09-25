Beşiktaş Belediyesi'nden ücretsiz kurs

İstanbul'un Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Akademi'nin ücretsiz kursları ile sınavlara hazırlanan ücretsiz eğitim desteği veriyor.

Beşiktaş Akademi'ye lise yerleştirme sınavına hazırlanan 7 ve 8. sınıf öğrencileri, üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencileri ve 25 yaşına kadar mezunlar kabul ediliyor.

Üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan öğrencilere, sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı alanda destek veriliyor. Öğrenciler Beşiktaş Akademi'nin belirlediği program doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu farklı gruplar halinde eğitim alıyor.

"REHBERLİK HİZMETİNDEN DE YARDIM ALABİLİYORUM"

Beşiktaş Akademi'de eğitim alan bir öğrenci, "Beşiktaş Akademi'ye geldikten sonra hem okulda başarım arttı hem de buradaki denemelerle birlikte kendimi geliştirdim. Sınava da gayet iyi çalışabiliyorum. Bire bir derslerden ve hocaların ilgisinden çok memnunum. Ayrıca rehberlik hizmetinden de yardım alabiliyorum" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Beşiktaş Akademi, LGS ve YKS'ye hazırlıkta yanınızda. Beşiktaş Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Bu doğrultuda tüm öğrencilerimize destek için Beşiktaş Akademi'de ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları sunuyoruz. Geride kimseyi bırakmamak için çalışıyoruz" dedi