Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların kondisyon, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklık çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek siyah-beyazlılar, oradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

KAMP KADROSU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 21 kişilik kadro şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.