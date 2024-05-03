Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor. Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak.
Siyah-beyazlılar, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Gedson Fernandes ve ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.
Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic de forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.
BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Rashica, Muçi, Semih, Cenk Tosun
RİZESPOR: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.