Beşiktaş Cenk Tosun ve Salih Uçan için sezon sonunu bekleyecek!

Beşiktaş'ta bu sezon performansları tartışılan Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmeleri sona eriyor.

Milli futbolcuların gelecek sezon kadroda olup olmayacağı merak konusu.

TRT Spor'un haberine göre Siyah beyazlı yönetim, iki isim için sezon sonunu bekleyecek.

Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar olan performansları gözden geçirilecek ve ona göre yeni kontrat önerilecek.

SALİH UÇAN VE CENK TOSUN'UN İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ın kaptanlarından Cenk Tosun bu sezon 38 maçta forma giydi. 32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 7 asist yaptı. Tecrübeli isim sakatlık ve teknik direktör kararıyla 7 karşılaşmada süre almadı. REKLAM