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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Cenk Tosun ve Salih Uçan için sezon sonunu bekleyecek! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Cenk Tosun ve Salih Uçan için sezon sonunu bekleyecek!

        Beşiktaş Kulübü, sözleşmeleri haziran ayında bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan'la sezon sonu masaya oturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:14
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        Beşiktaş'tan Cenk ve Salih kararı!
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        Beşiktaş'ta bu sezon performansları tartışılan Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmeleri sona eriyor.

        Milli futbolcuların gelecek sezon kadroda olup olmayacağı merak konusu.

        TRT Spor'un haberine göre Siyah beyazlı yönetim, iki isim için sezon sonunu bekleyecek.

        Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar olan performansları gözden geçirilecek ve ona göre yeni kontrat önerilecek.

        SALİH UÇAN VE CENK TOSUN'UN İSTATİSTİKLERİ

        Beşiktaş'ın kaptanlarından Cenk Tosun bu sezon 38 maçta forma giydi. 32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 7 asist yaptı. Tecrübeli isim sakatlık ve teknik direktör kararıyla 7 karşılaşmada süre almadı.

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        Kara Kartal'ın 30 yaşındaki oyuncusu Salih Uçan ise bu sezon 31 maçta oynadı. Uçan bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Salih Uçan 13 maçta sakatlık, bir maçta sarı kart cezası nedeniyle oynayamadı.

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