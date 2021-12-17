BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takım'ın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak.