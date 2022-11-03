Beşiktaş derbi öncesi yemekte buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak futbol takımıyla buluştu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi'nin yanı sıra asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da katıldıkları yemekte teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yer aldı.