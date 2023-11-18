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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet evinde Aliağa Petkimspor'u devirdi - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet evinde Aliağa Petkimspor'u devirdi

        Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet sahasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 66- 62 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 20:49 Güncelleme: 18.11.2023 - 20:49
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        Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u evinde 66-62 mağlup etti.

        Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet 6 galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor ise 3. yenilgisini aldı.

        Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

        Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

        Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Egehan Arna 7, Delgado 4, Needham 7, Berkan Durmaz 3, Hammonds 3, Berk Uğurlu 8, Samet Yiğitoğlu 3, Mitchell 7, Yiğit Arslan 7, Kerem Konan 2

        Aliağa Petkimspor: Aldridge 10, Thomas 18, Simmons 10, Zoriks 7, Tayfun Erülkü 3, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin, Emre Tanışan

        1. periyot: 18-19

        Devre: 36-36

        3. periyot: 49-51

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