Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy Belediye Başkan adayları projelerini ve vaadlerini anlattı.

İşte sırasıyla başkan adayları ve projeleri...





14 yaşından beri Ülkü Ocaklarından başlayarak bugüne kadar MHP'de siyasette bulundum. Ben aynı zamanda MHP Beşiktaş üyesiyim. İlçemle ilgili sorumluluk almak istedim. Beşiktaş kötü yönetiliyordu. Beşiktaş'ta MHP adayı olarak 25 Aralık'ta MHP İl Başkanlığı'ndan istifa ettim.Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle aday oldum. Yüzde 3'den 51'e çıkardığımızda banko alıyoruz. MHP'nin özgül ağırlığı rakamlarla ölçülmeyecek durumda. Yüzde 3 MHP'nin bölgedeki ağırlığını yansıtmıyor. Beşiktaş hiç zor bölge değil. Beşiktaş'ta MHP'nin çok rahat oy alabileceği siyasi yapısı var. Bu seçimlerde saha bambaşka. CHP'nin bu seçimden ikinci parti çıkması bile zor. Beşiktaş 5 yıldır belediye hizmeti alamamış. Kaldırım yapamayan, çöp toplayamayan bir belediyecilik anlayışıyla Kuruçeşme'de, Arnavutköy'de, sokakta insanlar belediyecilik istiyor. Bu haliyle CHP'nin Beşiktaş'ta oy alma imkanı yok.

"YARIN SANDIK KURULURSA BEN YÜZDE 60'LA SEÇİMİ ALIRIM"

Bu bir yerel seçim. MHP'nin aday bazlı oy kullanma alışkanlığı vardır. Beşiktaş ilçesinin MHP'ye bırakılması tabii ki genel merkezin takdiri. MHP Beşiktaş'ta sevilen bir parti. MHP de Beşiktaş'ı seviyor. Bu kadar yönetilirken Serkan Toper gider seçimi alır. Her gün Beşiktaş'ta geziyoruz. Bu süreçte CHP'ye oy verecek tek bir kişi bile göremedim. Son 5 yılda Beşiktaş'ta yönetim anlayışı yok. Adı yolsuzluk, rantla anılan bir Beşiktaş Belediyesi'nden bahsediyoruz. Ben sokakta turizm başkenti Beşiktaş, teknoloji belediyeciliği derken yaşlı teyzeler bana çıkışıyor "Kaldırım yap" diyorlar. Kimsenin oyu kimsenin ipoteğinde değil. CHP'nin seçmeni dahil tıpış tıpış oy vermek zorunda değil. Nasıl olsa seçimi ben burada alırım, bir karşıtlık hikayesi kibriyle hareket ettiğinizde bunun karşılığı yok. Yarın sandık kurulursa yüzde 60'la ben seçimi alırım. Karşıtlık hikayem yok, ithal aday hikayem yok. Sahada hiçbir tepkiyle karşılaşmadık.

"CEKETİMİ ASSAM KAZANIRIM DİYENLERE İTİRAZ ET BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş Belediyesi'nin hiçbir zaman önünden işçiler eksik olmadı, sürekli grevler. Bir belediye başkanı düşünün ki, vatandaşlar ve muhtarlar ulaşamıyor. Belediye meclis üyeleri ulaşamıyor. "Ceketimi assam kazanırım diyenlere itiraz et Beşiktaş" dedim. Gönül köprüleri kurmaya geliyorum, Beşiktaş'taki CHP kültürüyle savaşmaya gelmiyorum. Bu kültürle savaşarak belediye başkanı olunmaz. Ben Beşiktaşlıyım. Sorumluluk almak gerekiyordu. Mensubu olduğum parti idealleri olan parti. Beşiktaş bu kutuplaşmayı hak etmiyor. Rakibimiz 'Martın sonu bahar' diye bir slogan belirledi. Sonra en kolay yönteme geçtiler 'Beşiktaş'a sahip çık' yine karşıtlık dili.

"ÖNCE BORÇLAR ÖDENECEK ARDINDAN BELEDİYECELİK ANLAYIŞI"

Beşiktaş'ın inanılmaz derecede birikmiş problemi var. 700 milyon TL'ye yakın borç var. Öğrenci kenti diyoruz kütüphane merkezi yok. Kadın kenti diyoruz kreş yok. Her evde hayvan var hayvan hastanesi yok. Beşiktaş'ta var diyeceğimiz hiçbir şey yok. Beşiktaş'taki hikaye yolsuzluğun ötesinde bir hikaye. Beşiktaş Belediyesi'nin bir yönetim anlayışını ortaya koymamız gerekiyor. önce borçlar ödenim sonra belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Beşiktaş genç nüfusun çok yoğun olduğu bir kent. Beşiktaş'ta ofis açmak isteyen genç bir avukatın maliyeti karşılaması mümkün mü? Hayır.

Cumhur İttiakı/AK Parti Fatih Başkan Adayı: Ergun Turan:

Şu an insanların yaşam bölgesini konuşuyorum. Eminönü bölgesini konuşmuyorum. Buradaki yapı stoğu ekonomik ömrünü tamamlamış binalar. Buradaki yapıların modern imkanlara, ihtiyaçlara imkan vermesi gerekir. Fatih bu cazibesini tamamen karşılamış olabilir. Ama asıl sorunlar Fatih metropol ilçe olduğu için en çok göç alan ilçelerden birisi, eski bir yapı stoğu var.

"BİRİNCİ SORUN OTOPARK İKİNCİ SORUN GÜVENLİK İHTİYACI"

Fatih nüfusu artmayan bir ilçe. Kalabalıkları artıyor ama yerleşik nüfusu artmıyor. Kayıtlı 100 binin üzerinde mülteci var. Fatih'in toplam yerleşik nüfusu 420 bin civarı. 70 bin Suriyeli mülteciler, 30 bin üzerinden değişik ülkelerden mülteci insanlar var. Fatih'te insanlara sorduğunuzda iki temel sorun var. Bir numaralı sorun otopark, iki numaralı sorun ise güvenlik. İnsanlar daha güvenli bir Fatih istiyorlar.

"FATİH HER İSTEYENİN İSTEDİĞİNİ YAPACAĞI BİR ŞEHİR DEĞİL

Fatih İstanbul denen yerdir. İstanbul adına ne neşet etmişse şu ana kadar. İstanbul beyefendiliği, hanımefendiliği, lehçesi burasıdır. Herkes İstanbul'un kendisine bir şey yüklemiştir. Geçmişte Fatih'in herhangi semtine yerleşmek istediğinde eşraftan iki kişi kefalet vermesi gerekiyordu. Böyle bir mühit kültüründen sosyolojik bir gelişim yaşanıyor. Kastamonu, Rize, Malatya, Trabzon'dan gelmiş 200 yıl kesintisiz yaşayan insanlar var. Suriyeli kardeşlerimize haksızlık etmeyelim. Fatih şehre gelen göçmenlerin istediği yapacağı bir şehir olamaz, olmamalıdır. Buranın sosyal dokusuna dikkat etmeliyiz.

"FATİH'İN 12-15 BİN ARAÇLIK OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEK"

Fatih'te aile yapısını, sosyal dokuyu tahkim edeceğiz. Biz inşallah bu 5 yıllık dönemde Fatih'in 12-15 bin araçlık otopark sorununu çözeceğiz. Bu otopark tarihi alanların dışında katlı otopark olacak. Vatandaşlarımız şunu bilsin, 30 yıllık yöneticiyim, 5 yıllık TOKİ başkanlığım var. İnşallah İstanbul'da büyükşehirde Binali Bey başkan olduğunda, İstanbul'da bize bu emaneti bize verirse 2019'u başlatacağız. Biz çocukların ve kadınların yaşamına dokunacak ciddi projeler hazırladık. Spor alanlarıyla ilgili ciddi sorun var. Bu alanda büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Tarihi surların iç tarafını temizleyeceğiz. Fatih'i psikolojik, fizyolojik kirleten yapı yasaklı alanı temizleyeceğiz. Burayı yeşil banta çevireceğiz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK VERECEĞİZ"

Fatih'te binalar dönüşecekse tarihi dokuya uygun olarak dönüştürülmelidir. Kesinlikle site haline getirilmemelidir. Kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli konusu en önemli konusudur. Tırnak içinde söylüyorum belki de milli güvenlik sorunudur. Evlerimizi yenilemek zorundayız. Ama kimsenin kapısını çalıp da sizin evinizi yıkacağız diyerek maddi imkana sahibiz. İnsanların evlerini yenilemeye fırsat tanıyacağız. Bu işin kredilendirilmesi nasıl yapılır, uluslararası ölçekte vatandaşlarımıza para nasıl bulunur bilen bir insanım.

"FATİH 10-15 YIL İÇİNDE PARLAYAN YILDIZI OLACAK"

Fatih'in tarihi eserlerin çoğu ihya edildi. Tamamına yakın ayağa kaldırıldı. Bir sürü yok olmuş mescit, çeşme, medrese ayağa kaldırıldı. Bunlarla ilgili biz gelip de tarihi alanlara bir şey yapacak halimiz yok. Fatih önümüzdeki 10-15 yıl içeresinde İstanbul'un parlayan yıldızı olacak. Nişantaşı olur demiyorum, burası payitahttır. Fatih'te ekonomide, turizmde, yaşamın merkezi haline getirecek birçok projeyi hayata geçireceğiz.

CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı:

Siyaseti girişim doğumumla başlıyor. Doğduğum hafta babam Siverek'te belediye başkanı seçildi. 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. O yıldan bu yana Kadıköy'de yaşıyorum. 2011 yılında CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atandım, il Başkan Yardımcılığını üstlendim. Sayın Murat Karayalçın'ın il başkanlığı döneminde il sekreterliği görevini yürüttüm. Ailemizin siyasi geçmişi babam ve benle başlamadı.Babamın dedesi Siverek Kuvayı Milliye Başkanvekilliği'nden geliyor. Daha sonra Urfa-Siverek Milletvekili.

"EN GERİDEN GELEN SİYASİ PARTİ ADAYIYMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Bireysel olarak ilk siyasi deneyimim Ankara Bahçelievler'de mahalle temsilciliğinle başladı. O günden bugüne siyasetin içinde aktif olarak çalıştım. CHP'de kimse aday gösterilmez. Bir seçim sürecinin içinden geçer. PM'de ben bir seçimle geldim. Aday adaylığı içinde zorluklar olur. Diğer aday adaylarında ne olduysa bende de aynısı oldu. Benim şansım iki kez oylandım. İlk seçimde 30'a 29 çıktım. İkinci oylamada oy birliğinde seçildim. Kadıköy'de seçimlere CHP'nin kesin kazanacağı diye bakar ama biz öyle bakmıyoruz. En geriden gelen siyasi parti adayıymış gibi çalışıyorum. Diğer adaylara saygı duyuyorum, onlardan daha iyi olduğumu Kadıköy'e anlatmak istiyorum.

"KADIKÖY'DE FARKLI BİR SİNERJİ ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Emre Kınay Bey kamuoyunda tanındığı için dikkat çekiyor, tiyatroculuğuna sözüm olamaz. Ama benim başka rakiplerim de var. Ben adaylar arasında daha iyi olacağına inanıyorum. Kadıköy'de bunu anlatıyorum. Ben Kadıköylü beni tanıdıkça bu ilişki daha ileriye gittikçe farklı bir sinerji ortaya çıkacağına inanıyorum. Diren Lice Kadıköy Seninle tweetini 2013'te attım. Bu tweeti çok faklı yerlere çeken bir anlayış ve algı yönetimi var. Bu tweeti ben Yoğurçu Parkı'ndan attım. Binlerce Kadıköylü ile yürüyüş yaptık. Bu yürüyüş Beşiktaş Abbas Ağa Parkı ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yapıldı.

"BEN AVUKATIM SORUN ÇÖZERİM, BELEDİYE DE SORUN ÇÖZER"

Biz 30 yıldır sosyaldemokratlar olarak Kadıköy'ü yönetiyoruz. 30 yıl önce yapılan iyi bir şey bugün eskimiştir. Neden aday oldum? Yerel yönetimlerin, yöneticilerin toplumu ve çevreyi geliştirme gücü olduğuna inanıyorum. Toplumun dinamiklerine dokunarak toplumu farklı bir yöne götürme gücü yerel yönetimlerden geçer. Sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Belediye işbirliğinde neler yapılabileceğini göstermek istiyorum. 20 yıldır kendi kurduğum büroda serbest avukatlık yapıyorum. Biz avukatlar dert çözeriz, sorun çözeriz. Belediyecilikte sorun çözer.

"KADIKÖY DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ! BAŞKA KADIKÖY YOK"

Kadıköy'de yeni bir neslin yetişmesine öncülük etmek istiyorum. Yuvamızla başlayan, Kadıköy Belediyesi'nin yuvalarına teslim edilen süreçle beraber bir belediyecilik anlayışı. Çocuk Kadıköy'ün değerleriyle yetişsin istiyoruz. Kadıköy dünyanın en güzel yeri. Başka bir Kadıköy yok. Kadıköy'den dışarıya çıkan herkes geri dönerken nereye gidiyorsun diye sorduğunda Kadıköy'e değil 'evime gidiyorum' der. Bir dostum 'Kadıköy benim için ana kucağı' dedi. 'Annemin yanına gidiyorum gibidir' dedi.

"KADIKÖY'DE TRAFİK, ALTYAPI VE KENT YOKSULLUĞU SORUNU VAR"

Adına kentsel dönüşüm denilen bana göre bina yenilemesi olan ve o yenilemeyle başlayıp devam eden sorunlar. Altyapı sorunları. İkincisi tüm İstanbul'un, tüm Türkiye'nin soru ulaşım. Üçüncüsü kent yoksulluğu. Kadıköy Bağdat Caddesi'nden, Caddebostan'dan ibaret değil. Kadıköy'ün Fikirtepesi, Dumlupınar'ı var. Üniversite öğrencileri var. Onları bu kent yoksulluğu dışında tutamazsınız. Kadıköy çarşıda yaşanan bir sorun var. Kadıköy çarşı şu anda İstanbul'un nefes aldığı, sosyalleştiği nokta haline geldi.

"KADIKÖY'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL BİNA YENİLEMESİ OLDU"

Kadıköy'de kentsel dönüşüm uygulaması bütüncül bir anlayışla yapılmadı, bina yenilemesi yapıldı. Kentsel dönüşümle arasında teknik farklar var. Kadıköylü bu işten çok yoruldu. Evinizden sabah çıkıyorsunuz, akşam geldiğinizde yolunuz kapanmış, bir tane beton mikseri beton döküyor. Yan binanız yıkılmaya başlıyor. Kir, toz, duman sizin evinizin içinde. Kadıköylü çok yıprandı. Deprem gerçeği var bir de. Buni gözardı edemeyiz. İnsanların en büyük hakkı barınma hakkıdır. Türkiye bir ekonomik krizde. Bu yüzden sonra önümüzdeki 1-2 yıl içinde çok fazla bina yenilenmesi işinin olacağına inanmıyorum.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BİR TARAF KAZANIP DİĞERİ KAYBETMEYECEK

Biz uzlaşmacı bir kentsel dönüşüm modeli gerçekleştireceğiz. Mal sahibi, işi yapan kişi ve belediye uzlaşma sağlayacak. Paylaşımcı olarak. Sadece bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği bir dönüşüm olmayacak. Bütüncül Kadıköy anlayışı içerisinde bakacağız. Mahalle kültürünü kaybettireceek projeye izin vermeyeceğiz. Her mahalleye özgün projeler olacak. Kamu yararı gözeteceğiz, gelecek nesillere hesap vermek durumunda kalacağız çünkü.

"KREŞLERİMİZDEKİ ÇOCUKLARA EN İYİ EĞİTİMİ SAĞLAYACAĞIZ"

İnsana dokunan belediyecilik yapacağız. 25 mahalleye 25 kreş yapacağız. O çocukların en iyi eğitim almasını sağlayacağız. Kadıköy'ün dezavantajlı mahallerine öncülük vereceğiz. E-spor takımı kuracağız. Tüm dünyada şu anda revaçta olana bir spor. Ortak çalışma ve kamp alanlarını oluşturarak beraber olma, takım olma kültürünü oluşturacağız. Kadınlar için ikinci sığınma evini yapacağız. Kadın yaşam evini yapacağız. Yeni doğan çocuklara doğum paketi vereceğiz. Lohusa kadınlarımıza yemek paketi göndereceğiz. Kırk gün sürecek bu işi. Bunları da kadınlardan satın alacağız.