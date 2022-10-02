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Beşiktaş - Fenerbahçe CANLI YAYIN

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 8. haftasındaki en kritik maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, derbide galip gelip iyi gidişini sürdürmeyi hedefliyor

Beşiktaş - Fenerbahçe CANLI YAYIN! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'ler ve kadrolar... BJK FB maçı canlı yayın nasıl izlenir?

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Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

STAT: Vodafone Park
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Volkan Bayarslan

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

FENERBAHÇE: Altay, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Valencia, Pedro
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde bir maçı eksik teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 13 puan ve averajla 6. sırada girdi.

356. RANDEVU

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 132 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 44 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı ise birbirlerine eşit. İki ekip de birbirlerine 151'er gol attı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Ismael'in 2. derbi heyecanı

Beşiktaş'ta geçen sezonun son 8 haftasında göreve gelen ve sadece 1 kez İstanbul derbisine çıkan teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda ikinci kez derbi heyecanı yaşıyor. Geçen sezon ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkan Ismael, sarı-lacivertli rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkili bir performansa imza atıyor.

Ligde ilk 3 maçında 13 gol kaydeden sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 4. haftada Konyaspor'la oynadığı ve 10 kişi kaldığı deplasman karşılaşmasında yaşamıştı.

Ardından Kayserispor'a 2, Alanyaspor'a ise 5 gol atan sarı-lacivertliler, ligde bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırıp, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.

Goller 12 farklı isimden

Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 maçında 12 farklı isimden gol katkısı aldı.

Sarı-lacivertlilerde, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miguel Crespo, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Joao Pedro, Diego Rossi, Enner Valencia, Miha Zajc ve takımdan ayrılan Mergim Berisha ligde gol atmayı başardı.

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