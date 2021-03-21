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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi maçı ne zaman?

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'Yi konuk edecek. Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi maçı ne zaman? İşte maça dair ayrıntılar...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi maçı ne zaman?

Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam yapacakları Süper Lig maçıyla 353. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rıdvan, Vida, Wellinton, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Osayi, İrfan Can, Pelkas, Valencia

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son idmanın bir bölümünde takımla bir bölümünde ise bireysel çalışan Gökhan'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANIYOR

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda iç sahanın aksine başarılı bir grafik çiziyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.

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