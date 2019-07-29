Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Köln'de oynayan 19 yaşındaki Makedon kanat oyuncusu Darko Churlinov için harekete geçti.
Alınan bilgilere göre; 3 büyükler, Bundesliga U19 liginde 18 golle gol kralı olan Churlinov'un menajeriyle temas kurdu ve tekliflerini ilettiler. Genç futbolcunun Köln ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Darko Churlinov
Doğum tarihi: 11 Temmuz 2000
Doğduğu il: Skopje
Yaş: 19
Boyu: 1,80 m
Baş mevki: Sol Kanat - Forvet
Yan mevki: Sağ Kanat , On Numara
Ayak: Sağ ayak
18/19 performansı: 24 maç 18 gol 5 asist
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