        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor PFDK'ya sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor PFDK'ya sevk edildi!

        TFF Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarının ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u disipline sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:13
        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor PFDK'da!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarının ardından çeşitli sebeplerle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispod'u disipline gönderdi.

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

