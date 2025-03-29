Beşiktaş-Galatasaray derbisine basından yoğun ilgi

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bu önemli mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Derbiyi takip etmek için muhabir, yazar, kameraman ve foto muhabiri olarak 7'si yabancı toplam 280 basın mensubu akredite yaptırdı.