Bu sezon gösterdiği performansla ve son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken ligin asist kralı Rachid Ghezzal transferin gözdelerinden biri olacak gibi gözüküyor. Leicester City'den kiralanan Cezayirli yıldıza, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya kancayı taktı. Fransız basınında çıkan haberlerde Marsilya'nın bu transfer için Leicester City ile temasta bulunduğu belirtildi.

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