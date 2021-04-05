Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından oyuncularını motive etti.

Alınan yenilgiden dolayı siyah-beyazlı futbolcuların morali bir hayli bozulurken, Sergen Yalçın, soyunma odasında futbolcularına motive edici bir konuşma yaptı. Geride kalan maçlarda 6 mağlubiyet aldıklarını ve bu tür sonuçların lig yarışında normal olduğunu oyuncularına hatırlatan Yalçın, “Kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde. Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Alanyaspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Ligin kalan haftalarında hata yapmak istemeyen ve hedefe ulaşacak puanı toplamayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. Siyah-beyazlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılması halinde, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya yükseltecek.