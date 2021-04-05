ALİ ECE: Hem bizzat en çok gol atan hem de takımın gol atması için her şeyi yapan oyuncun Aboubakar ile asist kralın Ghezzal yokken hücumda zorlanman kaçınılmazdı. Bir de takımın üçüncü en değerli hücum silahı Rosier asıl yeri bekten bir öne açığa kaydırılınca Beşiktaş uzun süredir en verimsiz ilk 45 dakikasını oynadı.