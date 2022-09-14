Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş, ilk kez kaybetti. Teknik direktör Valerien Ismael'in son bölümde kırmızı kart gördüğü maçta siyah-beyazlılarda sonradan oyuna giren yeni transferlerin performansı umut verdi.

57. dakikada Muleka'nın yerine giren Nathan Redmond, hücumdaki etkili görüntüsüyle 11'e göz kırparken son 15 dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha ve Tayfur Bingöl de beğeni topladı. Teknik direktör Ismael'in 3 yeni transferle eli güçlenirken Tayyip Talha ve Tayfur hamleleri yabancı sınırı konusunda da rahatlık yaratacak.

JOSEF DÖNÜYOR, DELE ALLI VE GHEZZAL YOLDA!

Beşiktaş'ta ayrıca Josef de Souza 1 maçlık cezası tamamlarken hastalığı nedeniyle kadroda yer almayan Welinton'un da takıma döneceği ifade edildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dele Alli ve Ghezzal'in ise Fenerbahçe derbisinde tam olarak hazır olması bekleniyor.