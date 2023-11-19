Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'un konuğu
Milli ara sebebiyle liglere verilen arayı hazırlık maçları ile geçecek olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Sakaryaspor ile oynayacak.
Giriş: 19.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:36
Siyah-beyazlılar; onursal başkan merhum Süleyman Seba'nın anısına, Seba'nın memleketi olan Sakarya'da Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.
Saat 15:00'teki olan mücadele Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.