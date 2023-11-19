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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'un konuğu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'un konuğu

        Milli ara sebebiyle liglere verilen arayı hazırlık maçları ile geçecek olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Sakaryaspor ile oynayacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:36
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        Beşiktaş, Sakaryaspor karşısında
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        Siyah-beyazlılar; onursal başkan merhum Süleyman Seba'nın anısına, Seba'nın memleketi olan Sakarya'da Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Saat 15:00'teki olan mücadele Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

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