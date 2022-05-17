Şili basını, CF America takımında forma giyen 10 numara oyuncusu Diego Valdes'in Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı. 28 yaşındaki 10 numaranın, Avrupa'ya transfer olabileceğini ve bu yaz kariyerinde bir sıçrama yapmak istediğini iddia etti. Beşiktaş'ın oyuncunun transferi için devrede olduğu kaydedildi.

Diego Valdes bu sezon Meksika Ligi'nde oynadığı 31 maçta 8 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Diego Valdes, Şili Milli Takımı'nda da şu ana kadar 19 maçta forma giydi ve 1 gol attı.