Beşiktaş için Yusuf Yazıcı iddiası! Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattına yerli takviye için Yusuf Yazıcı sesleri yeniden yükseliyor

Son olarak kadrosuna Eric Bailly'yi katan Beşiktaş'ta gözler 10 numara bölgesine yapılacak transfere çevrildi.

Siyah-beyazlılarda 15 Eylül'e kadar bu bölge için arayi;lar sürecek.

Kartal'da bu yaz gündeme gelen Yusuf Yazıcı'nın da yine alternatifler arasında olduğu ileri sürüldü.

Lille'den ayrılacağı konuşulsa da takımda kalan Yusuf'a Şenol Güneş'in sıcak baktığı ifade edilen 26 yaşındaki Fransız ekibinde son sezonuna giriş yaptı.

FRİKİKTEN ATTI Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak forma giyse de başarılı bir grafik çizemeyen Yusuf, yeniden Lille'e dönerken bu sezonun ilk golünü de ge.en hafta attı. Takımının Montpellier'yi 1-0 yendiği maçta frikikten kaydettiği golle Lille'e 3 puanı kazandırmış oldu.