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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş ile Benfica sol bek yarışında: Valentin Barco! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş ile Benfica sol bek yarışında: Valentin Barco!

        Beşiktaş, bonservisi Brighton'da bulunan 20 yaşındaki Arjantinli sol bek Valentin Barco'yu radarına aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:17
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef sol beke de takviye yapmak.

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        Siyah-beyazlılar, Sevilla'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Brighton'da bulunan Valentin Barco'yu radarına aldı.

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        Portekiz ekibi Benfica'nın da peşinde olduğu genç oyuncu için temaslar başlarken Barco, Sevilla'nın son antrenmanında yer almadı.

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        Bu sezon Sevilla'da 9 maça çıkan Barco 1 asist yaptı.

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