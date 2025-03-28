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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ile Galatasaray 358. randevuda - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş ile Galatasaray 358. randevuda

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 358. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 128-115 üstünlüğü bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:27
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        Beşiktaş ile G.Saray 358. randevuda
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 5 beraberlikle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 44 puan 4. sırada yer alıyor.

        358. RANDEVU

        Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 357 kez rakip oldu. Geride mücadelelerde sarı-kırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 115 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 498 golüne, Beşiktaş 470 golle karşılık verdi.

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        İki takım arasında son olarak ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

        LİGDE DE G.SARAY ÖNDE

        İki takım Süper Lig tarihinde 133 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 51, siyah-beyazlılar 39 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 164 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal da 141 kez gol sevinci yaşadı.

        YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

        Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

        Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak.

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