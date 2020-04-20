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Beşiktaş ilk çalışma! 5 futbolcu tesislerde

Beşiktaş'ta bir grup futbolcu, 1 aylık aradan sonra tesislerde çalışma yaptı. 5 ismin yer aldığı çalışmada, futbolcular sosyal mesafeyi gözeterek bireysel antrenmanlar yaptı

Beşiktaş
Oğuzhan Genç

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, Atiba, Utku Yuvakıran ve Adem Ljajic kendi istekleriyle öğlen saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek çalışma yaptı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle tesislerde sadece birkaç personelin bulunduğu, futbolcuların da sosyal mesafeyi gözeterek çalıştıkları kaydedildi. Teknik heyetin henüz saha çalışmaları için bir program belirlemediği ifade edilirken isteyen futbolcuların tesislerde küçük gruplar halinde bireysel çalışmalara devam edecekleri bildirildi. Beşiktaş'ta tesislerde son antrenman 19 Mart'ta yapılmıştı.

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