Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar ligde 9 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.
Ligde son olarak geçen sezon Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (7-2),Medipol Başakşehir (2-1),Demir Grup Sivasspor (2-1),MKE Ankaragücü (4-1),Galatasaray (0-2),Alanyaspor (2-1),Trabzonspor (1-2) ve Kasımpaşa (3-2) karşılaşmalarında rakiplerin gollerine engel olamamıştı.
Beşiktaş, bu sezonun ilk maçında ise Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilmişti.
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