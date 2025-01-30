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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Ansu Fati ısrarı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Ansu Fati ısrarı!

        Beşiktaş'ta sol kanat için gündeme gelen Ansu Fati konusunda bekleyiş devam ediyor. Siyah-beyazlılar, futbolcunun takımında kalma isteğinin değişmesini bekliyor.

        Giriş: 30.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:40
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        Beşiktaş'ın Ansu Fati ısrarı!
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        Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Ansu Fati bekleyişi sürüyor. Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan Ansu Fati için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.

        22 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklarla zor günler geçirirken bu sezon da fazla şans bulamadı.

        Gine doğumlu İspanyol futbolcu takımda kalarak tamamen iyileştikten sonra kendini göstermek istese de Barcelona yönetimi ise yeni bir başlangıca daha sıcak bakıyor.

        Beşiktaş'ın Fati için ısrarı devam ederken, transfer konusu birkaç gün içinde netlik kazanacak.

        Fati'nin ise takımında kalma yönündeki kararı değişmezse Beşiktaş yeni adaylara yönelecek.

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