Beşiktaş'ın Ansu Fati ısrarı!

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Ansu Fati bekleyişi sürüyor. Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan Ansu Fati için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.

22 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklarla zor günler geçirirken bu sezon da fazla şans bulamadı.

Gine doğumlu İspanyol futbolcu takımda kalarak tamamen iyileştikten sonra kendini göstermek istese de Barcelona yönetimi ise yeni bir başlangıca daha sıcak bakıyor.