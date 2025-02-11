Beşiktaş'ın Gedson Fernandes planı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e Rusya başta olmak üzere ilgi devam ediyor.

Sezon başında Zenit'in ciddi şekilde girişimlerde bulunduğu Gedson'a bu kez Spartak Moskova talip oldu.

26 yaşındaki futbolcu için nabız yoklansa da henüz Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklifin olmadığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO Beşiktaş yönetimi ise ayrılık gerçekleşecekse 20 milyon Euro ve üzerinde bonservis bedeliyle gerçekleşmesini hedefliyor. Beşiktaş yönetimi, bu noktada Benfica ile de önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planlıyor.