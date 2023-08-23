Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmaların kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 23.08.2023 - 16:59 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:59 facebook

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