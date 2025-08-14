Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi Lausanne!
UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i eleyen Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile eşleşti.
Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.
İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.
Temsilcimiz Beşiktaş ise St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek tur atladı ve play-off'ta Lausanne'ın rakibi oldu.
Beşiktaş play-off turunda Lausanne ile 21 ve 28 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.