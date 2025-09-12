Habertürk
        Beşiktaş'ın Portekizli yeni yengesi: Rita Ribeiro - Magazin haberleri

        Beşiktaş'ın Portekizli yeni yengesi: Rita Ribeiro

        Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Jota Silva'nın özel hayatı, merak konusu oldu

        Giriş: 12.09.2025 - 21:30 Güncelleme: 12.09.2025 - 21:40
        Beşiktaş'ın Portekizli yeni yengesi
        Beşiktaş, Portekizli futbolcu Jota Silva’yı 2025 - 2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Jota Silva’nın özel hayatı da merak edildi.

        Jota Silva'nın uzun süredir birlikte olduğu moda tasarımcısı Rita Ribeiro, Beşiktaşlıların yeni yengesi oldu.

        Lizbon Tasarım Okulu mezunu olan Rita Ribeiro, aynı zamanda bir moda markasının kreatif direktörü ve kurucu ortağı olarak kariyerini sürdürüyor.

        Rita Ribeiro, seyahatlerinden fotoğraflar paylaşmayı bir hayli seviyor.

        Rita Ribeiro, sevgilisi Jota Silva ile olduğu fotoğrafları da sık sık paylaşıyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Rita Ribeiro
        #beşiktaş
        #Jota Silva
