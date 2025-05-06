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        Haberler Magazin Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi, baba oluyor - Magazin haberleri

        Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi, baba oluyor

        Beşiktaş'ın Arnavut kanat oyuncusu Ernest Muçi'nin uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Klea Verri, hamile olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:19
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        Beşiktaş'ın yıldızı baba oluyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın genç yıldızı Ernest Muçi, baba olma heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, özel hayatındaki güzel gelişmeyle sevenlerini sevindirdi.

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        Lise yıllarından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Klea Verri ile mutlu bir ilişki sürdüren Muçi, yakında baba olacak. Kendisi gibi spor geçmişi olan Verri, bir basketbolcu olarak tanınıyor.

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        Klea Verri’nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, iddiaları doğrular nitelikteydi.

        Güneşlenirken çektiği kareleri paylaşan Verri'nin belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımına hamile kadın emojisi eklemesi ise, çiftin bebek beklediği yönündeki söylentileri adeta doğruladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Ernest Muçi
        #Klea Verri
        #beşiktaş
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