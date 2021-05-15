Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaşBeşiktaş kasasını doldurdu! Süper Lig şampiyonu kaç para alacak?
ABONE OL

Beşiktaş kasasını doldurdu!

Süper Lig'de nefesleri kesen 42 haftalık yarışın son virajında Göztepe'yi yenerek şampiyon olan Beşiktaş kasasını da dolduruyor! Kara Kartal, Süper Lig'den yaklaşık 230 milyon TL gelirin sahibi oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de 20 milyon Euro'luk geliri cebine koyabilir

Beşiktaş kasasını doldurdu! Süper Lig şampiyonu kaç para alacak?

Nefesleri kesen 42 hafta sona erdi, Göztepe'yi İzmir'de 2-1 mağlup eden Beşiktaş şampiyon oldu! Kara Kartal bu zaferle birlikte kasasını da dolduracak!

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de "ayak bastı parası"ndan 43 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak. 16. şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, geçmiş şampiyonluklarından ise 63 milyon lira gelir elde edecek. Kara Kartal böylece yaklaşık 230 milyon liralık gelirin sahibi olacak.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde neredeyse Süper Lig'de bir sezonda elde ettiği geliri kasasına koyacak. Kara Kartal'ın "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor.

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanası durumunda Beşiktaş, statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda siyah-beyazlılar yaklaşık 20 milyon Euro'luk gelir elde edecek. Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.

Mutlu sona Chelsea ulaşırsa Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Kara Kartal 'Devler Ligi'ne bir önceki sezon gibi elemelerden başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan 4'lü!
FUTBOLZafere götüren 4'lü!
Beşiktaş'ın şampiyonluk öyküsü
FUTBOLZaferin öyküsü
Sergen Yalçın tarihe böyle geçti!
FUTBOLKral Sergen Yalçın!
Göztepe: 1 - Beşiktaş: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOLŞampiyon Beşiktaş!
Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLKanarya uzatmada kazandı!
Galatasaray: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLGalatasaray'a 3 gol yetmedi!
Trabzonspor - Gençlerbirliği | CANLI YAYIN
FUTBOLTrabzonspor - Gençlerbirliği
SON 90 DAKİKA! Beşiktaş, kritik Göztepe deplasmanında! İşte Beşiktaş muhtemel 11'i
FUTBOLSon 90 dakika!
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi heyecanlı bekleyiş! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
FUTBOLKulaklar İzmir'de...
Fatih Karagümrük: 5 - Denizlispor: 1
FUTBOLKaragümrük 5'ledi