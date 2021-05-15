Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Nefesleri kesen 42 hafta sona erdi, Göztepe'yi İzmir'de 2-1 mağlup eden Beşiktaş şampiyon oldu! Kara Kartal bu zaferle birlikte kasasını da dolduracak!

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de "ayak bastı parası"ndan 43 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak. 16. şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, geçmiş şampiyonluklarından ise 63 milyon lira gelir elde edecek. Kara Kartal böylece yaklaşık 230 milyon liralık gelirin sahibi olacak.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde neredeyse Süper Lig'de bir sezonda elde ettiği geliri kasasına koyacak. Kara Kartal'ın "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor.

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanası durumunda Beşiktaş, statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda siyah-beyazlılar yaklaşık 20 milyon Euro'luk gelir elde edecek. Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.

Mutlu sona Chelsea ulaşırsa Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Kara Kartal 'Devler Ligi'ne bir önceki sezon gibi elemelerden başlayacak.