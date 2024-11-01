Beşiktaş - Kasımpaşa maçı için nefesler tutuldu. Siyah beyazlılar, bu sezon kendi evinde oynadığı hiçbir maçta puan kaybı yaşamazken, 4 maçta 12 puan topladı. Galatasaray karşısında oynadığı futbolla dikkat çeken Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş lig maçı hangi kanalda? İşte detaylar...