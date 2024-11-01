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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş lig maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Derbi mağlubiyetini taraftarına unutturmak isteyen siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçıyla çıkış yakalamayı hedefliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş - Kasımpaşa maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 22:19 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:19
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        Beşiktaş - Kasımpaşa maçı için nefesler tutuldu. Siyah beyazlılar, bu sezon kendi evinde oynadığı hiçbir maçta puan kaybı yaşamazken, 4 maçta 12 puan topladı. Galatasaray karşısında oynadığı futbolla dikkat çeken Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş lig maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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        BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.

        BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        İKİ TAKIM ARASINDA 43. RANDEVU

        Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda 26'sını Beşiktaş kazanırken, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı.

        Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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