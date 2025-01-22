UEFA ülke puanı sıralaması 22 Ocak 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
UEFA ülke puanı adına kritik bir haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi 7'nci hafta maçı kapsamında; temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli maçlara çıkıyor. Bu nedenle UEFA ülke sıralaması futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı beraberlik ve galibiyetlerle ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 22 Ocak 2025 Çarşamba canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
UEFA ülke sıralaması son durum... Avrupa Ligi'nin 7'nci hafta maçları kapsamında Galatasaray Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş ise Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla geçti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe yarın Lyon'u ağırlayacak. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9'uncu sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 41.500 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 42.250 puanla 9. sırada bulunuyor.
UEFA ÜLKE SIRALAMASI
1- İngiltere - 99.232
2- İtalya - 87.043
3- İspanya - 81.561
4- Almanya - 78.285
5- Fransa - 64.950