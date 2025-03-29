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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş kötü gidişata derbide son verdi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş kötü gidişata derbide son verdi!

        Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, kötü gidişata Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle son verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:03 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:03
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        Beşiktaş kötü gidişata derbide son verdi!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

        Milli aradan önce ligde oynadığı son 2 müsabakayı kaybeden siyah-beyazlılarda kötü gidişat bu galibiyetle son buldu.

        Kartal, 27. haftada evinde Gaziantep FK’ya 2-1, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Konyaspor’a 1-0 kaybetmişti.

        Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle puanını 47’ye yükseltti.

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