Beşiktaş Kulübü kadınlara özel platform kurdu

Beşiktaş, kadınların sporla ilgili düşüncelerini, anı ve önerilerini geleceğe taşıyabilmek ve arşivleyebilmek için hergunumsun.org platformunu kurdu.

'Her Şey Değişir Bir Sözünle!' sloganıyla hayata geçirilen projenin lansmanı Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde gerçekleşti. Lansmana Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı kadın kongre üyeleri ve sporcular katıldı.

HASAN ARAT: BEŞİKTAŞ'IN KADIN SPORCULARI HER ZAMAN ÖNEMLİ OLMUŞTUR Önemli ve güzel bir günde bir araya geldiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Hasan Arat, "Uzun soluklu bir çalışma ve neticesinde burada Beşiktaş sevdalılarını görmek büyük bir onur. Beşiktaş için mart ayı yoğun geçiyor. Bizim camiamızın yıl dönümü de bu ay içerisinde yer alıyor. Bu yıl 121. yılımızı dolduracağız. Bugünü birlikte yaşamak bizim için bir onur. Burada geleceğimizi emanet edeceğimiz genç kadınlarımız da bizlerle birlikte yer alıyor. Pırıl pırıl genç kadınlarımız var. Beşiktaş’ın kadın sporcuları her zaman önemli olmuştur. Benim basketbol oynadığım dönemde ilklerin takımı olan Beşiktaş, kadın basketbolunun Türkiye’de de öncüsü olmuştur. Camiamızın bünyesinde bulunan kadın takım branşlarında yeniden yapılanmalara gittik ve geliştirmek için çalışmalarımız devam edecek. Tesis konusunda tüm branşlarımızı daha da geliştireceğiz. Biz yönetim kurulumuzdaki 2 kadın arkadaşımızın azminden çok mutluyuz. Bence kadın olmayan yönetim kurulu olmamalı. Sizler Atatürk’ün evlatlarısınız. İyi ki Beşiktaşlısınız. Hepinizin kadınlar gününü kutluyorum” diye konuştu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek ise, “5 Aralık’ta Başkanımız Hasan Arat ile beraber bu salonda mazbatamızı aldık. Bugün 8 Mart ve yine buradayız. Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için bu projeye başlamak istedik. Toplumumuzda ne yazık ki 21. yüzyılda hala erkek hegemonyasının egemen olduğunu görüyoruz. Spor alanında da kadın ve erkelerin birlikte başarıya ulaşma ve güzel işler yapacağı bu platformu oluşturarak bu konuda tohumları attığımızı düşünüyorum” sözleriyle düşüncelerini aktardı.