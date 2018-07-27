İngiltere'den Sky Sports, Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İngilizler, Fabri'yi Fulham'a satan Beşiktaş'ın Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'ye talip olduğunu öne sürdü. Habere göre siyah-beyazlılar, Belçikalı kaleci için görüşmelere başladı.

Roma'dan Allisson'u transfer eden Liverpool'da Mignolet gözden çıkarıldı. 30 yaşındaki eldiven, geçtiğimiz sezon 19 maçta görev almış ve formayı Karius'a kaptırmıştı.

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